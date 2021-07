Lewandowski, Chelsea in pressing: contatto con l’entourage dell’attaccante

Il club londinese vuole portare Robert Lewandowski alla corte di Tuchel: avviati i contatti con l’entourage del bomber polacco

Regalare un bomber a Thomas Tuchel. Questo è l’obiettivo primario del Chelsea in questa sessione di mercato, visto che nella passata stagione non hanno convinto in pieno le prestazioni di Timo Werner. Difficile arrivare ad Haaland, ma i londinesi puntano su un altro nome di spessore: Robert Lewandowski.

Come riportato dall’edizione odierna della BILD, i blues avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del bomber polacco per capire le reali possibilità di portare a termine l’affare. Attese risposte, mentre in casa Bayern Monaco, al momento, tutto tace.