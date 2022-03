Calciomercato Chelsea, la riserva da 50 milioni Werner cerca una squadra che gli permetta di giocare con continuità per il Mondiale

La storia d’amore tra Timo Werner e il Chelsea non è mai sbocciata. Arrivato dal Lipsia nell’estate 2020 per più di 50 milioni, il tedesco non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi, che lo ricordano più per i gol sbagliati a porta vuota piuttosto che per la Champions League vinta con Tuchel in panchina.

Con l’arrivo di Romelu Lukaku e, soprattutto, con lo spostamento di Kai Havertz a prima punta, Werner è diventato una riserva della squadra londinese: 1 gol e 1 assist in 14 partite.

Secondo quanto rivelato dal sito tedesco Sport1, il giocatore ha dato mandato all’agente per trovare una nuova squadra. Gli ostacoli sono principalmente due: il club lo valuta 40 milioni e il suo ingaggio ammonta a 16 milioni l’anno.

Tra i club più interessati, c’è il Borussia Dortmund, con Haaland in partenza. I gialloneri non sono però convinti dal giocatore e probabilmente punteranno sul gioiellino del Salisburgo Karim Adeyemi.