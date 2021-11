Calciomercato, stop al Decreto Crescita: un problema per i club di Serie A

Senza Decreto Crescita le società di Serie A spenderebbero di più sul calciomercato per i giocatori che vengono dall’estero

Dal calciomercato di gennaio i club di Serie A potrebbero non dover più usufruire del Decreto Crescita e questa è una brutta notizia per i club italiani.

La norma è un grasse aiuto per le società, perché permette di ingaggiare giocatori e allenatori residenti all’estero pagando il 25% lordo in meno sull’ingaggio. Questa, infatti, dovrebbe essere revocata, ma rimarrà in vigore sui contratti in essere.