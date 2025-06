Calciomercato estero, Diogo Leite dell’Union Berlino interessa a due big europee! Operazione low cost, ma si apre l’asta

Dopo tre stagioni in crescita all’Union Berlino, sembra giunto al termine il ciclo tedesco di Diogo Leite, solido difensore portoghese classe 1999. Il club della capitale tedesca lo aveva prelevato dal Porto nel 2022, con un’operazione da circa 8 milioni di euro tra prestito e riscatto. Un investimento che ha dato i suoi frutti.

Nella stagione 2024/25, Leite ha vissuto la sua miglior annata da quando è in Germania. In una squadra che ha concluso la Bundesliga al 13° posto, il difensore è stato un vero leader difensivo, tanto da essere premiato come miglior giocatore dell’anno dell’Union Berlino. Le sue 30 presenze su 34 partite, unite a 1 gol e 2 assist, lo hanno reso uno dei centrali più affidabili del campionato.

Dotato di un fisico imponente (1,90 m) e mancino di piede, Leite abbina struttura, ottimo senso della posizione e una velocità sopra la media per il suo ruolo. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente appetibile sul mercato internazionale.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, su Diogo Leite si stanno muovendo due grandi club europei: il Bayer Leverkusen campione di Germania e il Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi affidabili per il pacchetto difensivo e vedono nel portoghese un profilo maturo e pronto per il salto di qualità.

L’Union Berlino valuta il cartellino del difensore intorno ai 13 milioni di euro, una cifra accessibile sia per il Leverkusen che per il PSG, pronti a sfidarsi per assicurarsi il giocatore.

A 26 anni, Leite è nel pieno della sua maturità calcistica e ha espresso la volontà di intraprendere una nuova avventura a livelli più alti. Resta ora da capire quale sarà la sua prossima destinazione, ma il mercato per lui è più vivo che mai.