Futuro Dybala, niente Italia: la Liga nel destino della Joya

Dybala lascia la Juve, futuro all’estero per l’argentino? Ecco il club che sarebbe in vantaggio per la firma dell’attaccante

Paulo Dybala in estate andrà via dalla Juventus come annunciato nei giorni scorsi dopo l’incontro della Continassa. La Joya sarà l’oggetto del desiderio del mercato estivo e diverse le squadre pronte a darsi battaglia per l’argentino.

Niente Italia, ma nel futuro di Dybala ci sarà la Liga come riportato dal Mundo Deportivo. Non l’Atletico Madrid, ma il Barcellona sarebbe in vantaggio.