Calciomercato Empoli: nuovi contatti per Tonelli della Sampdoria

Calciomercato Empoli: nuovi contatti tra il club toscano e la Sampdoria per il trasferimento di Lorenzo Tonelli

Il futuro di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria è ancora incerto. Il difensore ha saltato tutte le amichevoli del precampionato (Nuova Camunia, Castiglione e Piacenza) a causa di alcuni problemi fisici, ma sta recuperando la condizione fisica e presto potrà esordire con la maglia blucerchiata. Tuttavia, il forte interesse mostrato dall’Empoli potrebbe interrompere anticipatamente la sua avventura all’ombra della Lanterna.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il club toscano e quello doriano per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell’ex Napoli. Sono ore di riflessione in casa Sampdoria.