Calciomercato estero, il Bayern Monaco fa sul serio per Woltemade! C’è l’accordo verbale con l’attaccante

Il Bayern Monaco è pronto a piazzare un colpo di prospettiva per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, il club bavarese avrebbe raggiunto una intesa verbale con Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco classe 2001, per un contratto valido fino a giugno 2030.

Il talento dello Stoccarda è considerato una valida alternativa ad Harry Kane per la prossima stagione. Il suo nome era già stato accostato ai bavaresi lo scorso marzo, e ora la trattativa sembra entrata in una fase decisiva. L’accordo con il giocatore sarebbe stato definito negli ultimi giorni e avrebbe già ottenuto il via libera dal consiglio di sorveglianza del club di Monaco.

Tuttavia, il trasferimento di Woltemade al Bayern Monaco è tutt’altro che semplice. Il calciatore è legato allo Stoccarda con un contratto fino al 2028 e non esiste una clausola rescissoria. Questo complica le trattative, in quanto il club svevo non è disposto a cedere facilmente un giocatore reduce da una stagione in forte crescita, che ha attirato anche l’interesse di club di alto livello come l’Inter.

Nonostante ciò, la volontà di Woltemade di trasferirsi subito all’Allianz Arena potrebbe fare la differenza. Il giocatore avrebbe già manifestato in modo chiaro il suo desiderio di compiere questo passo importante nella sua carriera. Per il momento non sono ancora iniziate trattative ufficiali tra Bayern e Stoccarda, ma la crescente pressione esercitata dall’entourage del calciatore potrebbe accelerare l’apertura dei negoziati.

Con l’obiettivo di ringiovanire l’attacco e garantire soluzioni alternative a Kane, il Bayern Monaco continua a guardare con attenzione al mercato interno della Bundesliga. Nick Woltemade rappresenta un investimento strategico per il futuro e un possibile protagonista delle stagioni a venire.