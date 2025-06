Calciomercato estero, si complica il futuro in Serie A di Adrien Rabiot? Le novità cambiano lo scenario sul centrocampista francese

Tra i dossier più complessi del calciomercato estivo 2025 c’è sicuramente quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, reduce da una stagione altalenante al Marsiglia dopo l’addio alla Juventus, è ancora indeciso sul proprio futuro. Il Milan ha manifestato un forte interesse, ma la trattativa sembra essersi arenata nelle ultime ore.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky Sport 24, Rabiot non ha ancora comunicato formalmente la volontà di lasciare l’Olympique Marsiglia, un passaggio chiave per qualunque negoziazione. Senza una posizione chiara da parte del giocatore, i margini di manovra per il club rossonero restano limitati.

Il Milan, alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo, considera Rabiot un profilo ideale. Esperienza internazionale, fisicità e duttilità tattica fanno del 29enne ex Juventus una pedina potenzialmente preziosa per la rosa. Capace di agire sia come mezzala che come mediano, il francese rappresenterebbe un innesto importante anche in ottica Champions League.

Durante la sua esperienza con la Juventus, Rabiot ha collezionato 212 presenze, mettendo a segno 22 gol e fornendo 15 assist. Un rendimento in crescita, soprattutto nelle ultime stagioni, dove è diventato un punto fermo della mediana bianconera grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di inserirsi con efficacia.

Nonostante l’interesse del Milan, “non ci sono le condizioni” per chiudere l’affare, almeno per ora. La dirigenza rossonera dovrà valutare se insistere o virare su altri obiettivi, mentre Rabiot dovrà chiarire se intende proseguire in Ligue 1 o affrontare una nuova sfida in Serie A.

Con il calciomercato 2025 appena iniziato, la situazione resta fluida. La trattativa Rabiot-Milan è destinata a restare un tema caldo delle prossime settimane.