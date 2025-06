Calciomercato estero, Woltemade ha detto sì al Bayern Monaco. Si tratta con lo Stoccarda per chiudere l’operazione

Il Bayern Monaco è pronto ad affondare il colpo per Nick Woltemade, attaccante classe 2002 dello Stoccarda. I bavaresi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, hanno già raggiunto un’intesa personale con il giovane talento tedesco per un contratto quinquennale fino al 2030, dimostrando grande fiducia nel suo potenziale e nella sua crescita.

Il prossimo passo per il Bayern sarà ora trovare un accordo con lo Stoccarda, che detiene il cartellino di Woltemade fino al 30 giugno 2028. La trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice: il club svevo considera l’attaccante incedibile, a meno di offerte irrinunciabili.

Stando a quanto trapela dalla stampa tedesca, lo Stoccarda avrebbe fissato una valutazione monstre da 100 milioni di euro, rendendo l’operazione particolarmente onerosa per il Bayern Monaco. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza: Woltemade avrebbe già espresso il desiderio di trasferirsi a Monaco, attratto dalla possibilità di giocare in Champions League e crescere in un ambiente di altissimo livello.

Il giovane centravanti tedesco è reduce da una stagione straordinaria: 17 gol e 3 assist in 33 presenze ufficiali, numeri che lo hanno consacrato come uno dei migliori talenti emergenti della Bundesliga. La sua crescita costante lo ha messo nel mirino del CT Julian Nagelsmann, con l’obiettivo concreto di conquistare una convocazione per i Mondiali 2026.

Lo Stoccarda considera Woltemade un elemento chiave del proprio progetto tecnico e spera di trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma la pressione del Bayern Monaco potrebbe accelerare la cessione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare si concretizzerà o se il club bavarese dovrà virare su altri obiettivi.