Calciomercato Fiorentina, cessione last minute per Beltran: dove giocherà l’attaccante viola che era ormai ai margini del progetto di Pioli

Movimento in uscita a sorpresa per la Fiorentina proprio nelle battute conclusive della sessione di calciomercato. A poche ore dal gong finale, il club viola ha definito la cessione di Lucas Beltran, che lascia l’Italia dopo una sola stagione per iniziare una nuova avventura in Spagna, con la maglia del Valencia.

L’attaccante argentino si trasferisce nella Liga con la formula del prestito secco per 1 milione di euro. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nel tardo pomeriggio di oggi, 1 settembre, dopo un’intensa giornata di contatti. Le società sono ora impegnate nella fase burocratica dello scambio di documenti per poter depositare il contratto in tempo utile. Si chiude così una telenovela di mercato che durante l’estate aveva visto l’ex River Plate accostato a diverse squadre. Nelle scorse settimane, infatti, le trattative per un suo possibile trasferimento al Flamengo e al CSKA Mosca non si erano concretizzate, lasciando in bilico il suo futuro. Lo riporta Sky Sport.

L’inserimento decisivo del Valencia ha sbloccato la situazione, offrendo al giocatore la possibilità di rilanciarsi in un campionato prestigioso come La Liga. Arrivato a Firenze con grandi aspettative, Beltran ha vissuto una stagione di adattamento al calcio italiano, mostrando sprazzi del suo talento ma senza trovare la continuità desiderata.

Per la Fiorentina si tratta di un’operazione che alleggerisce il monte ingaggi e sfoltisce il reparto offensivo, mentre per Beltran rappresenta l’occasione ideale per trovare maggiore spazio e fiducia. Si attende solo il comunicato ufficiale per sancire il passaggio di un altro attaccante argentino dalla Serie A al campionato spagnolo.