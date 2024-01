Calciomercato Fiorentina: Karlsson l’obiettivo, Ikoné la chiave?

Calciomercato Fiorentina: piace Karlsson del Bologna. I rossoblu fanno muro, ma Ikoné, ex di Motta al PSG, può essere decisivo

Il calciomercato della Fiorentina si muove sulla strada degli Appenini in direzione Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola stanno lavorando al possibile trasferimento di Karlsson dai rossoblu.

Al momento però Barone ha incassato il primo no dei felsinei: per quanto non sia ancora esploso, il Bologna lo aspetta senza fretta, a cominciare dalla dirigenza, che per l’ex AZ ha speso una cifra importante, fino a Thiago Motta, che lo aspetta dopo l’infortunio. No definitivo? Non è detto: l’idea della Fiorentina è quella di inserire nella trattativa Ikoné. Il francese è cresciuto nelle giovanili del PSG, allenato proprio da Thiago Motta che già lo conosce.