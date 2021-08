Calciomercato Fiorentina, Commisso raddoppia: vuole Borja Mayoral

Fiorentina scatenata negli ultimi giorni di mercato: Commisso vorrebbe chiudere l’operazione Borja Mayoral per l’attacco

Commisso non lascia ma raddoppia in attacco: dopo aver strappato il sì di Dusan Vlahovic alla permanenza in viola, il presidente della Fiorentina punta ad un altro attaccante giovane e forte.

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina starebbe tentando di chiudere l’operazione Borja Mayoral dalla Roma: lo spagnolo potrebbe trovare poco spazio con Shomurodov e Abraham. Operazione non facile per un prospetto che ha ben figurato nella scorsa stagione.