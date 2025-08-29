Calciomercato Fiorentina, per Comuzzo si fa muro. Occhio però al pressing di quella big - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Comuzzo nel mirino del Milan, si valuta la cessione. La situazione

In questi ultimi giorni di trattative, il calciomercato Fiorentina potrebbe riservare un’importante novità in uscita. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe intensificando i contatti per Pietro Comuzzo, giovane difensore della Viola, considerato un profilo interessante per rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Le recenti difficoltà difensive del Milan, emerse con evidenza dopo la gara contro la Cremonese, hanno spinto Allegri a richiedere un nuovo innesto nel pacchetto difensivo. Due gol subiti con leggerezze evitabili hanno acceso l’allarme: secondo il tecnico, alla base c’è una scarsa percezione del pericolo da parte dei suoi giocatori. La dirigenza rossonera ha così deciso di muoversi sul mercato per trovare un rinforzo affidabile e con prospettiva.

Tra le opzioni più concrete torna a farsi strada proprio il nome di Comuzzo, che è cresciuto nelle giovanili viola e si è messo in mostra con prestazioni convincenti. La Fiorentina, in questo calciomercato, non considera più il giocatore incedibile. Qualora arrivasse un’offerta congrua, il club potrebbe valutare seriamente la cessione, soprattutto in un’ottica di plusvalenza e sostenibilità finanziaria.

L’interesse del Milan per Comuzzo si inserisce quindi in un quadro più ampio, che comprende anche altri profili internazionali. Tra questi figura Merih Demiral, attualmente in Arabia Saudita all’Al-Ahli, già allenato da Allegri ai tempi della Juventus. Più defilate le piste che portano a Trevoh Chalobah del Chelsea – per via dei rapporti tesi tra i club – e a Kim Min-jae del Bayern Monaco. Sullo sfondo restano le ipotesi Jakub Kiwior e Caleb Okoli, anche se al momento non ci sono conferme concrete.

Per la Fiorentina, questa operazione potrebbe rappresentare un tassello importante nel proprio calciomercato: da un lato permetterebbe di monetizzare, dall’altro aprirebbe spazi per nuovi innesti o per promuovere altri giovani in rosa. Il destino di Comuzzo è ora legato alle prossime mosse del Milan, ma la sensazione è che l’affare possa entrare nel vivo già nelle prossime ore.