Calciomercato Fiorentina, dal Cile: occhi su Kuscevic del Palmeiras

Calciomercato Fiorentina: i viola starebbero seguendo con attenzione Kuscevic, difensore del Palmeiras

La Fiorentina lavora per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e guarda anche in Brasile per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato dal media cileno El Portal Deportivo, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Benjamin Kuscevic; difensore centrale classe 1996 in forza al Palmeiras.

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 2 milioni di euro e sulle tracce ci sarebbe anche l’Hertha Berlino fresco di promozione in Bundesliga.