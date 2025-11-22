Calciomercato Fiorentina, la Viola interessata a quel difensore: pronta la sfida anche ad altre italiane. I dettagli!

Calciomercato Fiorentina, la squadra toscana segue da vicino Disasi del Chelsea. Servono 25 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza

La Fiorentina torna sotto i riflettori del calciomercato per un obiettivo difensivo di alto profilo: Alex Disasi, centrale del Chelsea seguito da diversi club europei. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Ekrem Konur, il giocatore francese sta attirando l’interesse di numerose società in vista della sessione invernale di gennaio.

Il giornalista ha pubblicato sul proprio profilo X una lista di club interessati a Disasi, tra cui spiccano Galatasaray, Monaco, Bournemouth, West Ham, Crystal Palace, Dortmund, Siviglia, Juventus e, naturalmente, la Fiorentina. La presenza del club viola nella lista evidenzia come la società guidata da Commisso stia pianificando con attenzione il calciomercato della Fiorentina, puntando a rinforzare la propria difesa con elementi di esperienza internazionale e dalle caratteristiche fisiche e tecniche di alto livello.

Il Chelsea, dal canto suo, ha dato segnali chiari: è disponibile a valutare sia offerte di prestito che di trasferimento a titolo definitivo, con l’obiettivo di incassare circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, che rende l’operazione complessa ma non impossibile, soprattutto per un club come la Fiorentina che vuole puntare su un rinforzo capace di garantire solidità e continuità nel reparto arretrato.

Il possibile approdo di Disasi alla Fiorentina inserirebbe il club viola in una strategia di mercato ambiziosa: non solo rafforzare la difesa, ma anche aumentare il livello complessivo della rosa in vista del prosieguo della stagione e della lotta per le posizioni di vertice in Serie A. L’inserimento di un giocatore proveniente da un top club come il Chelsea rappresenterebbe inoltre un segnale forte ai tifosi, dimostrando l’intenzione della società di essere protagonista sul mercato e competitiva anche sul campo.

Il calciomercato della Fiorentina di gennaio si preannuncia quindi molto movimentato, con Disasi come uno degli obiettivi principali. La trattativa non sarà semplice, considerando la concorrenza internazionale, ma la Fiorentina sembra pronta a fare uno sforzo per assicurarsi un difensore di qualità. Il dialogo con il Chelsea e l’eventuale formula dell’operazione, che potrebbe essere sia un prestito con diritto di riscatto sia un acquisto definitivo, sarà cruciale nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell’affare.

In sintesi, il nome di Alex Disasi è destinato a tenere banco nei prossimi aggiornamenti di calciomercato della Fiorentina, confermando la volontà del club viola di investire in giocatori capaci di migliorare la rosa e dare continuità al progetto tecnico di Vincenzo Italiano.