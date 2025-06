Calciomercato Fiorentina, Esposito nel mirino? Pedullà spiega: «Non sono esclusi altri movimenti nel reparto offensivo»

Calciomercato Fiorentina, Esposito è finito nel mirino della viola? Pedullà analizza: «Ecco perché da Firenze ci pensano»

Alfredo Pedullà ha parlato nella giornata di oggi la notizia di un possibile interesse della Fiorentina per Esposito, finito anche nel mirino del Parma. L’indiscrezione:

LE ULTIME – «La Fiorentina ha preso Dzeko e cerca altre soluzioni in attacco. La vicenda Kean è molto chiara, c’è una clausola, qualcuno deve materializzarsi e fin qui non c’è stato nulla di concreto. Se qualcuno, con il gradimento di Kean, pagasse la clausola la Fiorentina investirebbe su un altro attaccante, ma la speranza è quella di andare avanti con l’attuale specialista offensivo. Non sono comunque esclusi altri movimenti nel reparto offensivo, un profilo che piace è quello di Sebastiano Esposito, in scadenza tra poco più di un anno con l’Inter, seguito anche dal Parma».