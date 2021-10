Calciomercato Fiorentina, per gennaio piacciono Petagna e Borja Mayoral

La Fiorentina per il calciomercato di gennaio ha messo nel mirino Petagna e Borja Mayoral

Con Vlahovic che prima o poi lascerà la Fiorentina e Kokorin che non convince, per il calciomercato di gennaio la Viola sta già pensando a due profili per potenziare l’attacco e cautelarsi per il futuro: Borja Mayoral e Petagna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono loro i due nomi sul taccuino della Fiorentina.

L’ex Real è ormai fuori dai radar alla Roma dopo la bocciatura di Mourinho, mentre il secondo in estate era a un passo dalla Sampdoria, ma ora si ritrova a fare per lo più panchina. Entrambi quindi potrebbero fare le valigie a gennaio e la Fiorentina ci pensa.