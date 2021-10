Roma, Mourinho sugli epurati: «Non hanno una croce addosso»

Mourinho spiega la motivazione dei giocatori epurati e spiega anche cosa aspettarsi in futuro

José Mourinho ha spiegato anche le ragione dietro alla non convocazione di cinque dei protagonisti della brutta trasferta di Conference League contro il Bodo/Glimt.

LE PAROLE – «Sono cose di spogliatoio, sono messaggi che devo lanciare. Dopo la performance negative aveva bisogno di lanciare un messaggio importante portando in panchina dei ragazzini. Per me è difficile perdonare. Conto di recuperarli, non hanno una croce addosso, non hanno finito con me».