Calciomercato Fiorentina: Gollini il favorito per la porta viola. Le ultime sulla situazione portiere in casa gigliata

Secondo Repubblica è Pierluigi Gollini il candidato numero uno per difendere i pali della Fiorentina nella prossima stagione, in tal senso sono in calo le quotazioni di Cragno e Vicario. Il portiere rientrerà all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham ma dovrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Per Tuttosport il giocatore è seguito con interesse anche da Napoli e Torino.