Calciomercato Fiorentina, il bivio di Mandragora: il rinnovo non decolla, il centrocampista viola è in bilico - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, Mandragora: il rinnovo non decolla, il centrocampista viola è in bilico. I dettagli

La trattativa per il prolungamento è in stallo e la sua partenza è un’ipotesi concreta.

Un rinnovo in stallo, una distanza da colmare per non arrivare a una rottura che nessuno vuole. Come riportato oggi da La Nazione, la prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Rolando Mandragora. La trattativa per il prolungamento del suo contratto con la Fiorentina è entrata in una fase di stallo, con le parti che, pur non essendo lontanissime, faticano a trovare l’intesa definitiva. Nel frattempo, il centrocampista lavora a parte nel ritiro inglese a causa di un trauma contusivo al ginocchio, in attesa di un segnale dalla società.



La situazione è chiara. La Fiorentina ha messo sul tavolo un’offerta importante: un rinnovo fino al 2028, con un’opzione per la stagione successiva, e un ingaggio leggermente superiore agli attuali 1,6 milioni di euro. L’entourage del giocatore, però, punta a un accordo che si avvicini ai 2 milioni di euro annui, una cifra che al momento il club non sembra disposto a raggiungere. La speranza degli agenti è che la società, dopo aver definito le cessioni di esuberi come Nzola e Sottil, possa decidere di fare un ulteriore sforzo per accontentare uno dei pilastri del centrocampo di Pioli.



Lo scenario di un mancato accordo, però, non è da escludere. Se si dovesse arrivare a una rottura, è impensabile che Mandragora resti a Firenze con un contratto in scadenza. A quel punto, si aprirebbero le porte di una cessione, con una valutazione del cartellino che si attesta tra gli 8 e i 10 milioni di euro, costringendo la Fiorentina a tornare sul mercato per trovare un sostituto. Una corsa contro il tempo per trovare una fumata bianca che accontenti tutti e che permetta a Pioli di continuare a contare su uno dei suoi uomini di maggiore fiducia ed esperienza.