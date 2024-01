La Fiorentina vuole fare sul serio per l’attacco e in questo calciomercato sogna il colpo Ngonge dall’Hellas Verona

La Fiorentina vuole fare sul serio per l’attacco e in questo calciomercato sogna il colpo Ngonge dall’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Viola potrebbe sferrare un nuovo assalto agli scaligeri per arrivare al classe 2000 ma la strada è in salita. Il club veneto non ha intenzione di liberarsi di uno dei suoi giocatori migliori e nel caso sarebbe alle sue condizioni, ovvero 12-13 milioni di euro. La Fiorentina al momento è ferma a 8-9, trattativa complicata ma non impossibile e la società alza il pressing.