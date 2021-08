Calciomercato Fiorentina, Scamacca il preferito per il dopo Vlahovic

Calciomercato Fiorentina, i viola potrebbero perdere l’attaccante serbo. Gianluca Scamacca è l’obiettivo numero uno per rimpiazzarlo

L’Atletico Madrid è in forte pressing su Dusan Vlahovic. Per l’attaccante serbo, da tempo nel mirino di Juventus e Inter, i Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni di euro cash, anche se la Fiorentina rimane ferma sulla sua richiesta di 70 milioni di euro.

Per il Corriere dello Sport, se dovesse arrivare il via libera alla partenza del 21enne, la prima scelta dei viola per l’attacco sarebbe Gianluca Scamacca. Il Sassuolo, però, difficilmente cederà uno dei suoi pezzi pregiati a meno di un mese dalla chiusura del mercato.