Calciomercato Fiorentina, ufficiale il ritorno di Pedro in Brasile al Flamengo

Pedro lascerà la Fiorentina senza aver inciso, trovato l’accordo col Flamengo per il prestito di un anno con diritto di riscatto

Solo 4 presenze per un totale di 49′ con la Fiorentina, Pedro lascia Firenze per tornare in Brasile, al Flamengo. Come riporta Gianluca Di Marzio, i club hanno trovato l’accordo per il trasferimento: prestito fino al prossimo dicembre, diritto di riscatto per i brasiliani e diritto di recompra per la Viola.

Il giovane brasiliano, 22 anni a giugno, non ha inciso in questi mesi alla Fiorentina, non riuscendo a salire nelle gerarchie di Montella e Iachini