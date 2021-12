Calciomercato Fiorentina, vice Vlahovic a sorpresa: può arrivare dal Genoa

Calciomercato Fiorentina: i viola sono alla ricerca di un vice Vlahovic e avrebbero messo gli occhi su Caicedo del Genoa

La Fiorentina si sta godendo le meraviglie e i gol di Dusan Vlahovic, ma alle spalle del serbo c’è il nulla in rosa. Una normalissima febbre potrebbe far crollare il castello di Italiano, che non ha alternative al suo bomber. E così a gennaio la dirigenza viola dovrà correre ai ripari.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Felipe Caicedo, fino a questo momento mai protagonista con la maglia del Genoa anche a causa dei diversi infortuni. E proprio le condizioni fisiche sarebbero uno dei grandi dubbi dei viola, insieme all’alto ingaggio dell’ecuadoriano che sarebbe però il perfetto vice Vlahovic.