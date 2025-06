Calciomercato Genoa, in quattro dicono addio a parametro zero! Si conclude il ritorno in Serie A di Balotelli

Il 30 giugno rappresenta una data cruciale nel panorama del calcio italiano ed europeo: è il giorno in cui scadono ufficialmente i contratti dei calciatori con i rispettivi club. In questo scenario, il Genoa è una delle squadre più coinvolte, con ben quattro giocatori in scadenza di contratto. Alcuni di questi addii non hanno ancora ricevuto l’annuncio ufficiale, ma le trattative per i rinnovi sembrano ormai sfumate.

Il nome più mediatico tra i partenti è senza dubbio quello di Mario Balotelli. L’attaccante classe 1990 era arrivato al Genoa su precisa richiesta dell’ex tecnico Alberto Gilardino, poi esonerato. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Vieira, Balotelli non è mai riuscito a trovare spazio, finendo ai margini della rosa. L’addio era nell’aria e ora è ufficiale.

Un altro addio pesante è quello di Milan Badelj, centrocampista esperto e leader dello spogliatoio rossoblù. A 36 anni, il regista sta valutando se tornare in patria o chiudere definitivamente la sua carriera da calciatore. La sua partenza lascia un vuoto tecnico e carismatico importante nel cuore del centrocampo genoano.

Anche Junior Messias, centrocampista offensivo, lascerà il club a parametro zero. I numerosi infortuni hanno compromesso la sua stagione, impedendogli di offrire continuità e rendimento.

Infine, in scadenza anche il contratto del portiere Daniele Sommariva, classe 1997, che finora ha ricoperto il ruolo di riserva tra i pali.

Genoa: i giocatori in scadenza al 30 giugno 2025

Il Genoa si prepara quindi a rinnovare profondamente la rosa, con quattro uscite che aprono nuove opportunità sul mercato. Il calciomercato estivo sarà decisivo per costruire il futuro della squadra rossoblù.