Calciomercato Genoa, Cutrone obiettivo numero uno per la squadra rossoblu. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi su Cutrone, si valuta il colpo in attacco. La situazione attuale

Come riportato da calciomercato.com, il Calciomercato Genoa potrebbe presto registrare un’importante novità nel reparto offensivo. Il club rossoblù sta infatti valutando il profilo di Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 attualmente in forza al Como. L’ex centravanti del Milan è finito nel mirino della dirigenza ligure, che lo considera una possibile opzione per rafforzare l’attacco a disposizione del tecnico Patrick Vieira.

L’interesse nasce anche da una situazione di mercato ben precisa: il Como, neopromosso in Serie A, ha recentemente investito su nuovi innesti offensivi, restringendo di fatto lo spazio a disposizione di Cutrone. L’attaccante sta dunque riflettendo sul suo futuro e ha aperto alla possibilità di cambiare maglia in questa finestra estiva. In questo contesto si inserisce il Calciomercato Genoa, che potrebbe approfittare della situazione per portare a casa un rinforzo di esperienza e con già una buona conoscenza del campionato italiano.

Il profilo di Cutrone piace per diversi motivi: è un giocatore duttile, che può adattarsi sia come prima punta che in un attacco a due, ed è pronto a rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa come quella genoana. Il Calciomercato Genoa, sotto la guida di un tecnico come Vieira, punta a costruire una rosa competitiva e profonda, in grado di affrontare al meglio le insidie della Serie A. Per questo motivo, l’arrivo di un attaccante pronto all’uso come Cutrone potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere.

Al momento, il Genoa sta cercando di capire quali siano i margini reali dell’operazione. Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma i contatti sono stati avviati e l’interesse è concreto. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe la destinazione, anche perché a Genova avrebbe la possibilità di rilanciarsi in un contesto stimolante e con un allenatore che apprezza le sue caratteristiche.

Il Calciomercato Genoa è quindi in pieno fermento, e la pista Cutrone potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla volontà del Como di lasciar partire il proprio attaccante e dalla strategia che il club rossoblù deciderà di adottare per rinforzare il reparto avanzato.