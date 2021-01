Calciomercato Genoa, due opzioni per Scamacca: i dettagli

Gianluca Scamacca potrebbe lasciare Genova in concomitanza con l’arrivo di Lammers: ecco le ultime sul calciomercato dei rossoblu

Il Genoa potrebbe presto chiudere l’operazione con l’Atalanta per l’arrivo in prestito di Lammers. La gara di ieri potrebbe aver accelerato i contatti per il centravanti olandese.

Per un attaccante che arriva, uno che parte. Come riportato da Sky Sport Scamacca è sempre più vicino l’addio. Due le piste: prestito ad una tra Udinese, Parma e Bologna oppure la Juventus. Nel secondo caso resta da definire la formula del passaggio ai bianconeri.