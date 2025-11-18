Calciomercato Genoa, Norton Cuffy (e non solo) potrebbero lasciare la squadra rossoblu. La situazione attuale

Norton-Cuffy e Frendrup: I Gioielli del Calciomercato Genoa al Centro delle Big

Il Calciomercato Genoa si accende con l’interesse concreto dei top club italiani per i suoi talenti più brillanti. Al centro dei riflettori è finito in particolare Brooke Norton-Cuffy, il promettente esterno inglese classe 2004 che si sta imponendo sulla fascia destra della squadra ligure.

L’Inter, alla ricerca di un valido vice per Denzel Dumfries, ha individuato in Norton-Cuffy il profilo ideale: giovane, futuribile e in linea con i parametri economici societari. Le difficoltà di adattamento mostrate finora dall’esterno brasiliano Luis Henrique hanno spinto la dirigenza nerazzurra, con il direttore sportivo Piero Ausilio, a scandagliare il mercato per garantire al tecnico una staffetta di qualità.

L’Inter All’Assalto: Conferme sul Calciomercato Genoa

L’interesse per Norton-Cuffy è reale e arriva con conferme importanti anche dai media, che sottolineano come da Milano e Roma sia partita la vera e propria campagna d’assalto ai gioielli del Grifone. Insieme all’esterno, anche il centrocampista danese Morten Frendrup è finito nel mirino delle big, con Inter e Roma pronte a darsi battaglia per accaparrarsi i due talenti.

Tuttavia, il Calciomercato Genoa può contare su una posizione di forza notevolmente diversa rispetto al passato. Con il recente miglioramento della situazione finanziaria e l’approvazione del bilancio, la società rossoblù non ha più l’obbligo di vendere immediatamente per fare cassa. Questo si traduce in un’importante arma contrattuale nelle mani della dirigenza, che potrà negoziare senza la fretta dettata da necessità economiche.

La Strategia del Grifone: Niente Sconti Immediati

L’obiettivo primario del Genoa è blindare la salvezza in Serie A. Mantenere la categoria è un elemento fondamentale per il proseguimento del risanamento economico e sportivo del club. Per questa ragione, appare difficile che la società accetti offerte al ribasso, specialmente nella finestra di gennaio. La dirigenza non è disposta a cedere i propri pilastri a condizioni non congrue, come dimostrato in passato con il rifiuto di un’offerta da 15 milioni di euro dalla Spagna per Frendrup.

Eppure, uno spiraglio per un accordo che potrebbe soddisfare l’Inter e anticipare la concorrenza esiste. Per assicurarsi Norton-Cuffy, l’Inter potrebbe proporre una soluzione di compromesso: una cessione immediata che permetta al Genoa di incassare subito l’intera cifra pattuita, ma con la formula del prestito di rientro fino a giugno. Questo consentirebbe al club ligure di mantenere il giocatore chiave fino alla fine della stagione, garantendo stabilità alla rosa per la corsa salvezza.

