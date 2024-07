Calciomercato Genoa, si cerca una SOLUZIONE per l’attacco. NEL MIRINO Suslov del Verona

Calciomercato Genoa, si cerca una nuova soluzione sulla trequarti. Nel mirino Suslov del Verona. Ecco la SITUAZIONE attuale

Come riportato da Buoncalcioatutti.it, il calciomercato del Genoa potrebbe farsi molto interessante per quanto riguarda l’attacco: nel mirino infatti ci sarebbe il trequartista Suslov in forza al Verona.

Su di lui c’è mezza Serie A con il Verona che vuole incassare almeno 20 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.