Calciomercato Genoa, Rugani obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, occhi su Rugani: possibile colpo in difesa. La situazione

Il Calciomercato Genoa si infiamma nelle ultime ore con un nome che potrebbe rinforzare significativamente il reparto difensivo: Daniele Rugani. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Andrea Losapio, il club rossoblù avrebbe manifestato un concreto interesse per il centrale della Juventus, che è entrato nell’ultimo anno di contratto con i bianconeri.

Rugani, reduce da un breve prestito all’Ajax nella scorsa stagione, è tornato a Torino e gode della fiducia del tecnico Igor Tudor. Questo rende la trattativa complessa, perché la Juventus non sembra disposta a lasciarlo partire se non a titolo definitivo, e soprattutto perché il giocatore ha dimostrato più volte grande attaccamento alla maglia bianconera. Negli ultimi anni, Rugani ha preferito restare alla Juve anche di fronte ad offerte importanti, ribadendo il suo legame con il club.

Il Calciomercato Genoa, però, potrebbe offrire un’opportunità concreta. I liguri stanno valutando la cessione di Vogliacco, e per sostituirlo vorrebbero un difensore di esperienza, affidabile e già pronto per affrontare la Serie A. In questo contesto, Rugani rappresenterebbe il profilo ideale: conosce bene il campionato, ha una buona maturità calcistica ed è nel pieno della sua carriera.

Anche il Bologna sarebbe sulle tracce del difensore juventino, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Jhon Lucumi, sul quale è piombato il Sunderland con una proposta molto ricca: un contratto di cinque anni da tre milioni di euro netti a stagione. Una cifra difficilmente pareggiabile dai rossoblù emiliani, che potrebbero trovarsi costretti a intervenire rapidamente sul mercato.

Nel frattempo, l’agente di Rugani, Davide Torchia, ha ribadito la volontà del giocatore di restare alla Juventus, dichiarando: «Daniele ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia. È maturo, esperto e sa di poter dare ancora tanto. La decisione spetterà al club e all’allenatore, ma lui è pronto».

Il Calciomercato Genoa resta quindi alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali sviluppi. Rugani potrebbe rappresentare un colpo importante per dare solidità e personalità alla retroguardia rossoblù. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Genoa potrà davvero inserirsi nella corsa al difensore bianconero.