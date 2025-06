Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Ecco la decisione definitiva del giocatore rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Vasquez verso il rinnovo fino al 2028, respinte le avances di Inter e Milan. La situazione

Il Calciomercato Genoa ruota intorno a una delle pedine più solide della passata stagione: Johan Vasquez. Il difensore messicano, attualmente con la sua nazionale in occasione della Gold Cup – anche se solo da spettatore a causa di un infortunio alla caviglia rimediato alla penultima giornata di campionato – è al centro di un’importante trattativa con il club rossoblù.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il calciomercato Genoa è pronto a blindare Vasquez con un rinnovo di contratto fino al 2028, con un sensibile adeguamento dell’ingaggio, attualmente fissato attorno al milione di euro annuo. Una mossa chiara da parte della società ligure, che vuole costruire il futuro partendo da certezze, puntando sulla continuità e sulla crescita del gruppo a disposizione di Alberto Gilardino.

Nonostante le attenzioni di club importanti come Inter e Milan, che negli ultimi mesi hanno sondato il terreno per il centrale difensivo mancino, Vasquez non sembra intenzionato a lasciare il Grifone. Il calciatore ha le idee chiare: vuole restare a Genova per continuare il suo percorso di crescita e arrivare al Mondiale 2026 con la maglia del Messico da protagonista, consapevole che per ottenere la convocazione e un ruolo da titolare serve giocare con regolarità.

Questa scelta riflette anche la fiducia che il difensore ripone nel progetto tecnico del Genoa. Dopo una stagione positiva, la società vuole confermarsi e migliorarsi nella prossima Serie A, e il rinnovo di Vasquez rappresenta un segnale importante, tanto in termini tecnici quanto in chiave Calciomercato Genoa.

Con il prolungamento del contratto ormai in fase avanzata, il calciomercato Genoa potrebbe allontanare definitivamente le sirene del mercato e concentrarsi sul rafforzamento di altri reparti. Vasquez, intanto, proseguirà la sua fase di recupero, con l’obiettivo di tornare al top della condizione per l’inizio del ritiro estivo.

Il Calciomercato Genoa dunque parte dalle conferme, con l’intento di consolidare una rosa che ha dimostrato compattezza e spirito. E Johan Vasquez, con il suo carisma e la sua affidabilità, sarà ancora una colonna della difesa rossoblù.