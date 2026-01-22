Calciomercato Genoa, via libera per Baldanzi: coinvolto anche un altro giocatore in direzione Roma

Calciomercato Genoa, affare Baldanzi ai dettagli: un altro giovane può finire alla Roma, le ultimissime notizie

La cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa è ormai in fase di definizione. Il classe 2003, che in mattinata ha salutato i compagni, si prepara a cambiare maglia dopo gli ultimi sviluppi della trattativa.

L’operazione è legata a un secondo affare con la Roma, che potrebbe includere a sorpresa anche Lorenzo Venturino, talento del 2006. Restano da definire le formule precise, ma l’accordo complessivo è vicino alla chiusura.

Giuseppe Riso, agente di entrambi i giocatori, si è recato a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa e sistemare gli ultimi dettagli. Con questo incastro, la Roma ha dato il via libera al trasferimento di Baldanzi al Genoa, che attendeva solo l’ok finale per consegnarlo a Daniele De Rossi. Lo riporta Di Marzio.

