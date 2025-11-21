Calciomercato Inter, opzione concreta per i nerazzurri? Fabrizio Romano fa il punto, ecco cosa può succedere

Calciomercato Inter, suggestione Adeyemi: Romano chiarisce lo scenario, ecco quali potrebbero essere gli sviluppi dei nerazzurri

Il nome di Karim Adeyemi, rapido esterno offensivo del Borussia Dortmund, è stato accostato con forza all’Inter nelle ultime ore. A fare chiarezza è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha analizzato le reali possibilità di vedere il classe 2002 in Serie A.

Il giocatore, che potrebbe lasciare la Germania entro il 2026, si è recentemente affidato alla scuderia di Jorge Mendes, procuratore di grande influenza. È stato proprio l’agente portoghese a proporre il profilo di Adeyemi a diversi top club europei, tra cui la società nerazzurra di Viale della Liberazione.

Al momento, però, non risultano trattative concrete con la Beneamata. L’ostacolo principale resta la volontà del calciatore: la sua priorità è infatti un trasferimento in Premier League, mentre il campionato italiano non rappresenta la prima scelta. Lo dimostra il rifiuto opposto al Napoli lo scorso gennaio.

Mendes continuerà a sondare il terreno, ma la strada che porta Adeyemi alla corte di Cristian Chivu appare, almeno per ora, tutta in salita.

PAROLE – «Adeyemi è un nome circolato nelle ultime ore. Si sta guardando attorno lui, può andare via nel 2026 e ha scelto un nuovo procuratore, ne ha cambiati tre. Ci sono stati discorsi di Jorge Mendes con diversi club per presentare l’opportunità Adeyemi, si è parlato di Inter e altre squadre. Mi risulta non ci siano discorsi avanzati, Mendes ne parla con diversi club ma la priorità del giocatore è l’Inghilterra. A gennaio scorso lui ha detto no al Napoli, vuole andare in Premier e non darebbe priorità alla Serie A in questo momento».

