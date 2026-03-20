Calciomercato Inter: blitz a Londra di Ausilio. Vicario in pole per la porta, fari su Gimenez e Goretzka. Dentro alle mosse nerazzurre per l’estate

Calciomercato Inter: blitz da parte di Piero Ausilio a Londra. Vicario, Gimenez e Goretzka i nomi forti in vista dell’estate.

Un viaggio a Londra nel cuore delle notti di Champions League per gettare le basi dell’Inter del futuro. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Piero Ausilio, accompagnato dal vice Dario Baccin, è stato avvistato sulle tribune del Tottenham Stadium durante il match contro l’Atletico Madrid. Una trasferta europea, che ha incluso anche la visione di Chelsea-Psg, nata per presenziare a un summit tra direttori sportivi e agenti, ma rivelatasi l’occasione perfetta per sondare il terreno per Guglielmo Vicario.

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L’incontro per Vicario: il prescelto per sostituire Sommer

Nell’area hospitality dello stadio era presente anche Gabriele Giuffrida, mediatore internazionale e procuratore dell’estremo difensore italiano. L’Inter ha individuato in Vicario il sostituto ideale di Yann Sommer, giunto alla naturale scadenza del contratto dopo un triennio in chiaroscuro.

Nonostante un accordo con gli Spurs valido fino al 2028, il portiere classe 1996 sta vivendo un’annata complessa, con la squadra londinese affidata a Igor Tudor e clamorosamente invischiata nella lotta per non retrocedere. I margini per un trasferimento indolore esistono: l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro, raggiungibile attraverso bonus facilmente attivabili.

Le alternative e la benedizione di Chivu e Marotta

La dirigenza aveva sondato anche altri profili: da Caprile (oggi al Cagliari ma dal costo elevato) a Lunin del Real Madrid, fino a Svilar della Roma. Tuttavia, Vicario rappresenta l’investimento più sicuro per rapporto qualità-prezzo. Piace molto al presidente Marotta e al tecnico Cristian Chivu, che lo apprezza fin dai tempi di Empoli. Il suo status di italiano esperto conoscitore della Serie A garantirebbe un inserimento immediato ad Appiano Gentile.

Rivoluzione in difesa: spunta Gimenez, occhio a Bastoni

Il meeting londinese è servito anche per valutare altri reparti. Con gli imminenti addii a parametro zero di Acerbi e De Vrij, l’Inter ha un disperato bisogno di difensori. Ausilio avrebbe chiesto informazioni su José Gimenez, 31enne capitano dell’Uruguay in scadenza con l’Atletico Madrid. Un innesto “pronto all’uso” che si affiancherebbe alla ricerca di giovani talenti (come Muharemovic del Sassuolo), rivelandosi cruciale soprattutto qualora Alessandro Bastoni decidesse di cedere alle lusinghe del Barcellona per cambiare aria.

Infine, fari puntati anche sul centrocampo: tra i profili discussi spicca quello del 31enne Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco e offerto a diverse big italiane.