Calciomercato Inter, spunta l’occasione dal Barcellona: Christensen proposto anche ai club italiani

Calciomercato Inter, idea dal Barcellona per la difesa: un profilo di esperienza messo sul tavolo anche in Italia

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, l’Inter valuta con attenzione le possibili opportunità. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries costringe la dirigenza nerazzurra a considerare soluzioni alternative non solo per la fascia, ma anche per il reparto difensivo. In questo scenario si inserisce l’indiscrezione riportata da Matteo Moretto, che ha acceso i riflettori su un profilo di esperienza in uscita dal Barcellona.

Christensen, occasione dal Barcellona

Il giornalista ha parlato su YouTube di Andreas Christensen, difensore centrale danese classe 1996, sotto contratto con i blaugrana fino al giugno 2026. Un dettaglio che, pur garantendo stabilità al club catalano, potrebbe rendere il giocatore accessibile a condizioni favorevoli sul piano del cartellino.

Secondo Moretto, l’entourage del calciatore sta proponendo Christensen a diversi club: non solo in Premier League e in Arabia Saudita, ma anche in Serie A. Rientrato da poco dopo un infortunio, il centrale ha già trovato spazio in Copa del Rey, distinguendosi con una prestazione positiva e un gol, segnale incoraggiante sul fronte della condizione fisica.

Le variabili della trattativa

Il profilo di Christensen è considerato affidabile e di livello internazionale, ma non mancano le variabili da valutare. In stagione ha collezionato appena 515 minuti complessivi, un minutaggio ridotto che spiega l’apertura del Barcellona a una possibile cessione. Il nodo principale resta però l’ingaggio elevato, fattore che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i club italiani.

Una pista da monitorare

Per l’Inter, così come per altre società di Serie A, si tratta di una pista da seguire con attenzione tra gennaio e l’estate. Se dovessero aprirsi spiragli per una formula sostenibile, Christensen potrebbe rappresentare un’occasione concreta: un difensore di esperienza internazionale, immediatamente spendibile e utile per rinforzare la retroguardia nerazzurra.

