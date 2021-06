Calciomercato Inter, Bellerin pista calda: tutti i dettagli

La pista che può portare Bellerin all’Inter si fa sempre più calda: contatti in corso con l’agente del giocatore

Come riporta Sport Mediaset l’Inter sarebbe già in contatto con l’entourage di Hector Bellerin per portare l’esterno spagnolo in nerazzurro.

La cifra del cartellino fatta dall’Arsenal si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma se non dovessero presentarsi offerte particolarmente vantaggiose per i Gunners ci sarebbe anche la possibilità di ottenere Bellerin in prestito. L’Inter prosegue la trattativa con gli agenti del giocatore.

