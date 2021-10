Calciomercato Inter, anche il Barcellona interessato a Brozovic

In assenza di rinnovo con l’Inter, Brozovic continua a suscitare interesse: piace al Barcellona

Come riportato da Internews24, l’interesse per Marcelo Brozovic – in scadenza con l’Inter – sarebbe sempre più alto e ora si sarebbe inserito anche il Barcellona.

Sul croato c’è anche l’interesse del Paris Saint Germain tra le altre. Intanto l’Inter non ha ancora trovato l’accordo con Brozovic per il rinnovo. Il croato quindi rischia seriamente di partire a zero alla fine della stagione e per i nerazzurri sarebbe una perdita importante.