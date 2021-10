Inter, rinnovo Brozovic: giovedì possibile incontro, volontà chiara dei nerazzurri

Questo giovedì potrebbe esserci il tanto atteso incontro tra l’Inter e l’entourage di Brozovic per il rinnovo: la volontà dei nerazzurri è chiara

L‘Inter ha fretta di chiudere la pratica rinnovo di Marcelo Brozovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, al rientro del nazionale croato è in programma un incontro (giovedì?): sia con lui che con suo padre.

Marotta e Ausilio intendono uscire dalle secche visti gli inutili contatti precedenti. Senza un agente, infatti, c’è il rischio di perdere tempo prezioso. E l’Inter ha le idee chiare: vuole chiudere i discorsi entro la fine dell’anno. Non oltre. Altrimenti scatta la fase della trasparenza, ovvero bisognerà mettere in chiaro che il giocatore non vuole rimanere. Un po’ com’è appena accaduto a Firenze per Dusan Vlahovic. Una scelta drastica per evitare tira e molla pericolosi, anche con l’ambiente. Invece i vertici nerazzurri sono molto più ottimisti sia per Lautaro (si aspetta solo l’ufficialità), ma anche per Barella con cui sono stati avviati colloqui proficui.

