Calciomercato Inter, contatto con l’Everton per Digne: la situazione

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno messo nel mirino Digne e studiano la formula per convincere l’Everton

Nelle ultime ore l’Inter ha avuto un approccio con l’Everton per Lucas Digne, terzino francese in uscita dopo la rottura con il tecnico Rafa Benitez. I nerazzurri sono una delle opzioni che ha sul tavolo (oltre al Napoli) e il gradimento è totale.

Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, gli agenti che stanno lavorando per trovare una soluzione hanno garantito sulla possibilità che il giocatore possa partire in prestito. Nel contatto diretto che c’è stato, però, l’Inter non ha ancora intascato la totale disponibilità della società di Liverpool a un addio temporaneo. O meglio: c’è l’ok al prestito, ma il club di Benitez vuole legarlo a un riscatto obbligatorio.

