Calciomercato Inter, Conte pazzo di Muriel: i nerazzurri ci pensano

Calciomercato Inter: Antonio Conte sarebbe rimasto stregato da Luis Muriel, ma per portarlo via dall’Atalanta servono un bel po’ di soldi

Visti i problemi finanziari che sta attraversando la proprietà dell’Inter, è difficile ad oggi capire come la società sul mercato la prossima estate. Antonio Conte, però, avrebbe già individuato il perfetto rinforzo per la sua squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro sarebbe rimasto stregato da Luis Muriel; esploso più che mai quest’anno con la maglia dell’Atalanta.

Per strapparlo alla Dea ci vogliono circa 25-30 milioni, cifra che sembrerebbe “bassa” ma non per le casse dell’Inter. Una rivolta risolti i problemi societari con Zhang, però, il colombiano potrebbe essere il primo nome chiesto da Conte. Su Muriel ha chiesto informazioni anche il Barcellona, ma l’attaccante ormai considera l’Italia come casa sua.