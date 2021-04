Calciomercato Inter: De Paul e altri due colpi per tenersi Conte. I dettagli

Calciomercato Inter: secondo Tuttosport i nerazzurri starebbero pensando a tre colpi per tenersi stretto Conte sulla panchina. De Paul il primo nome

Il campo e lo scudetto hanno la priorità ma è inevitabile che un occhio sia rivolto al futuro e al destino societario nerazzurro. Secondo Tuttosport Antonio Conte intende rispettare ed onorare il contratto che lo lega all’Inter fino al 2022 ma con l’ex tecnico della Juve non bisogna mai dare nulla per scontato.

Conte è un vincente e non rimarrà senza le dovute garanzie per competere in Italia e in Europa. Secondo il quotidiano torinese servono tre colpi per accontentare il tecnico pugliese. Oltre al portiere (che al momento non viene considerato una priorità) servono un esterno sinistro, un centrocampista di qualità e un attaccante. Tagliafico ed Emerson Palmieri sono i preferiti del tecnico per la corsia esterna mentre in mezzo al campo l’obiettivo è Rodrigo De Paul (con Wijnaldum sullo sfondo). In avanti il sogno è Aguero, per il quale ci sono anche Barcellona e Juventus, Dzeko e Giroud sono due opzioni, ma il fatto che siano abbondantemente over 30 è un ostacolo da considerare. Di certo per Marotta ci sarà tanto lavoro da fare.