Djalo all’Inter, Fernandes: «Operazione perfetta per lui»

Tiago Fernandes, ex tecnico di Djalo, ha raccontato le doti tecniche del giocatore, spingendo il ragazzo ad accettare la proposta dell’Inter

Ai microfoni di Sportitalia, Tiago Fernandes, che ha allenato Djalo allo Sporting Lisbona, racconta così all’Inter il giocatore, obiettivo del calciomercato estivo.

INTER E IL 3-5-2 – «Penso che sarebbe un buon sistema di gioco dove utilizzarlo, si adatterebbe perfettamente. Lo vedrei bene come braccetto di destra nei 3 dietro, soprattutto. Perché è molto bravo nel costruire gioco, nel controllo di palla, nel farla girare, ma anche nel far partire l’azione offensiva. E aggiungo una cosa. Sa anche attaccare. Ha un’ottima capacità di decidere come gestire la sfera nella metà campo avversaria ed ha un buon passaggio fra le linee, per gli attaccanti. E quando la perde è molto veloce a correre all’indietro per recuperarla»