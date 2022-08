Calciomercato Inter, Dumfries via? Ai nerazzurri piace Dest: la situazione

Calciomercato Inter: se Dumfries dovesse essere ceduto al Chelsea, ai nerazzurri piacerebbe Dest del Barcellona come sostituto

Se l’Inter dovesse cedere Dumfries al Chelsea, che starebbe spingendo per portare a Londra l’olandese, terrebbe in seria considerazione Wilfried Singo del Torino, obiettivo non semplice perché adesso il Torino vuole rinforzarsi e non cedere (dopo Bremer) un altro pezzo pregiato.

Alternative? Piace tanto Dest del Barcellona che però sembra inavvicinabile anche se Azpilicueta sbarcasse in Catalogna. Idem Castagne del Leicester. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

