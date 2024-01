Lucien Agoumé sarà presto un nuovo giocatore del Siviglia. Il club spagnolo e quello nerazzurro hanno raggiunto l’accordo

Lucien Agoumé sarà presto un nuovo giocatore del Siviglia. Il club spagnolo e l’Inter hanno infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento del giocatore.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, il centrocampista francese arriva a Siviglia in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo da parte degli spagnoli. Il classe 2002 già oggi sarà in città pronto ad essere accolto dai tifosi. In caso di riscatto, comunque, i nerazzurri manterranno un diritto di recompra.