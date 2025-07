Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Davide Frattesi? I nerazzurri hanno questo piano in mente - Calcio News 24

Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Davide Frattesi? Spuntano fuori delle novità

Il Calciomercato Inter non si muove solo sul fronte degli acquisti e delle cessioni, ma anche attraverso operazioni strategiche volte a blindare i propri gioielli. Uno di questi è sicuramente Davide Frattesi, al centro dei piani futuri del club nerazzurro. Reduce da un intervento chirurgico per un’ernia che lo ha costretto a qualche giorno di stop, il centrocampista è stato dimesso dall’ospedale e ha ricevuto una visita speciale: quella di Cristian Chivu.

Un gesto di vicinanza non solo umano, ma che racchiude anche un significato tecnico importante. Chivu, che guiderà la prima squadra nella nuova stagione, ha voluto mandare un messaggio chiaro a Frattesi: sarà un punto fermo nel progetto tecnico del nuovo corso nerazzurro. Secondo quanto rivelato nel podcast di Tuttomercatoweb, la dirigenza interista è già al lavoro per un rinnovo di contratto fino al 2030 per l’ex Sassuolo.

Una mossa chiave in ottica Calciomercato Inter, poiché rappresenta la volontà del club di puntare forte su uno dei talenti più promettenti del centrocampo italiano. Frattesi, classe 1999, ha vissuto una stagione non priva di ostacoli: problemi fisici e un minutaggio altalenante ne hanno condizionato il rendimento, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha saputo rispondere con grinta e determinazione.

Il gol contro la Roma e le prestazioni in Coppa Italia sono solo alcuni dei momenti in cui Frattesi ha dimostrato di poter fare la differenza anche nei match più importanti. Ora, dopo l’operazione, il suo obiettivo è recuperare pienamente per essere pronto fin dalle prime giornate del prossimo campionato.

Il Calciomercato Inter, quindi, guarda anche dentro casa: mentre si valutano possibili colpi in entrata e si cercano soluzioni per alcuni esuberi, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata nel gestire i suoi elementi di maggior valore. Il rinnovo di Frattesi è un chiaro esempio di come il club voglia costruire un progetto solido a lungo termine.

Con Chivu in panchina e Frattesi al centro del campo, il nuovo ciclo nerazzurro prende forma. E in un’estate dove le big si muovono per rinforzarsi, il Calciomercato Inter sceglie la via della continuità, blindando i propri talenti più rappresentativi.