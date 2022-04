Calciomercato Inter, i nerazzurri tornano alla carica per Nunez

Calciomercato Inter, Marotta starebbe pensando nuovamente all’attaccante del Benfica: il prezzo resta però elevatissimo

Secondo SportMediaset, l’Inter starebbe pensando ancora a Nunez del Benfica, pur consapevole delle difficoltà di arrivare un colpo del genere (il club lusitano lo valuta non meno di 60 milioni di euro).

I nerazzurri avrebbero alcune armi a disposizione nell’arsenale. La prima porta il nome di Valentino Lazaro, attualmente in prestito proprio al Benfica. La società di Lisbona potrebbe decidere di riscattare il giocatore, magari inserendolo così come contropartita nell’affare. Ma l’Inter spera anche in uno sconto delle aquile portoghesi.