L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, in settimana è stato a Madrid. Giunte offerte per il suo assistito

Come riporta Tuttosport in settimana l’agente dell’attaccante argentino Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è stato in viaggio nella capitale spagnola di Madrid: per lui incontri con Atletico e Real.

Il futuro del Toro potrebbe essere lontano dall’Inter: la società di Florentino Perez avrebbe avanzato un offerta per strappare Lautaro all’Inter, 9 milioni di euro di ingaggio al giocatore e 90 milioni ai nerazzurri (60 cash più il conguaglio di Hakimi). Più defilato l’Atletico Madrid che segue Lautaro Martinez dai tempi del Racing e non ha mai smesso di sperare che potesse vestire la maglia dei colchoneros.