Calciomercato Inter: incontro con gli agenti di un talento del 2002. I dettagli

Calciomercato Inter: Marotta fiuta il prossimo colpo di mercato. Mezza Europa parla di questo giovane giocatore

Marotta e Ausilio continuano a lavorare attivamente e sottotraccia sul mercato per regalare a Simone Inzaghi rinforzi giovani e di qualità. Uno dei profili che maggiormente stuzzica il mondo Inter è Karim Adeyemi, stellina classe 2002 del Salisburgo.

In questi ultimi giorni, i vertici nerazzurri hanno ricevuto in sede l’agente del giovane calciatore tedesco, Solomon Thomas: un incontro solo ispettivo, fa sapere la Gazzetta dello Sport, per un giocatore per il quale è possibile si scateni una vera e propria asta internazionale.