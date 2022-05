Calciomercato Inter: individuato il sostituto di Perisic in caso il croato scegliesse la Juventus

L’Inter sta valutando i possibili sostituti di Perisic che piace anche alla Juve. E tra i nomi in lista ci sarebbe anche un giocatore che è finito nel mirino pure dei bianconeri.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Cambiaso. Il terzino sinistro ventiduenne, autore di una buona stagione con la maglia del Genoa, da tempo è seguito anche dalla Juve. L’Inter potrebbe puntarci in caso di addio di Perisic a parametro zero.