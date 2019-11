Calciomercato Inter, Kurzawa nel mirino nerazzurro: i dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri starebbero pensando già al mercato di gennaio: vivo l’interesse per l’esterno del Psg Kurzawa

L’Inter pensa già al mercato di gennaio. Conte ha chiesto a gran voce dei rinforzi per la sessione invernale, visto che la rosa nerazzurra è carente in alcuni reparti.

Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, i nerazzurri sarebbero sulle orme di Layvin Kurzawa, esterno sinistro del Psg in scadenza nel 2020. L’affare potrebbe concludersi già per gennaio, con i francesi che potrebbero accontentarsi di 7-8 milioni.